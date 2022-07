Ludovic Robeet après le Tour de Wallonie: "De bon augure pour la suite"

Qu’à cela ne tienne, Ludovic s’est accroché et a surtout fait son boulot d’équipier."C’était le but, j’ai roulé pour les sprinters. Dans l’avant-dernière étape, j’ai donné pas mal en tête du peloton pour revenir sur les échappés. Le dernier jour, avec les pavés, j’espérais pouvoir faire un résultat mais malheureusement, une chute m’a retardé et je me suis retrouvé dans un groupe à l’arrière."

S’il ne passait pas à Tubize, ce Tour de Wallonie a visité les communes voisines (Ittre, Braine-le-Château) lors de la cinquième et dernière étape, disputée mercredi."L’occasion de voir pas mal de supporters présents le long des routes et, surtout, de pouvoir rouler sur des itinéraires que je connais comme ma poche. C’est l’idéal pour s’économiser ou gérer son effort."

Tour de Louvain puis Tour du Danemark?

À l’issue de cette course, notre interlocuteur aspire à présent à récupérer."J’ai roulé pour la première fois depuis longtemps sur des parcours assez vallonnés, et si je n’ai pas eu facile, j’ai pu m’accrocher. Cela me sera, je l’espère, profitable pour la suite de la saison. Un gros bloc d’efforts de la sorte, c’est généralement de bon augure pour la suite. Je dois à présent bien récupérer et puis, on verra ce que cela va donner lors de la course du Tour de Louvain(NDLR: Mémorial Jef Scherens (1.1), prévu le 7 août prochain)qui s’annonce encore plus difficile que par le passé. Les organisateurs ont durci l’itinéraire, avec plus de côtes du côté d’Overijse, avant de revenir sur Louvain où l’enchaînement de difficultés ne sera pas aisé."

Et après? Ce sera une découverte pour le Tubizien qui devrait être aligné au Tour de Danemark (du 16 au 20 août)."Je ne sais pas encore à quoi m’attendre."