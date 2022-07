Le nageur cérousien Charles Tais vise deux titres aux championnats de Belgique

Les championnats de Belgique, c’est le sommet de la saison pour le nageur cérousien qui ambitionne le titre en juniors (17-18 ans) sur le 200 mètres papillon et le 400 mètres quatre nages. " J’ai 18 ans. Je participerai à d''autres courses, notamment en 50 et 100 mètres papillon et crawl. Mon objectif sera juste d’améliorer mes temps sur ces nages et peut-être de me hisser en finale", annonce Charles Tais.

Sous les 2'10'' en 200 m papillon

Sur 200 mètres papillon, le meilleur temps du nageur du Blocry Ottignies University Swimming Team de Louvain-la-Neuve (BOUST) est de 2'16'' cette saison."L’année dernière, j’avais nagé en 2'12''."

Il faudra faire mieux, dimanche à Anvers. " Il faudra nager en moins de 2'10'' pour aller chercher quelque chose. Charles a eu du mal à suivre le rythme des entraînements en début de stage à Massy. Il n’était pas habitué à cette intensité ni à la piscine de 50 mètres. Après une semaine et demi de stage, il avait acquis le rythme, au point de nager en 2'08'' le 200 mètres papillon en fin de stage", reprend Nathan Vrijens.

Cette semaine, le nageur travaille l’affûtage à la piscine de Blocry mais aussi à Molenbeek pour nager en piscine de 50 mètres.

Pas de 1500 mètres

Les deux courses sur lesquelles le nageur de Céroux-Mousty vise le titre se déroulent dimanche."Nous devrons bien gérer sa récupération entre les courses."

L’année dernière, il avait terminé troisième du 200 mètres papillon. " C’est lors des championnats de Belgique que j’avais nagé en 2'12''", rappelle Charles Tais.

Il aurait du être inscrit en 1500 mètres nage libre aux championnats de Belgique."Le club a changé de secrétaire sportif depuis le départ d’Éliane Hartog en cours de saison. Pour le 1500 mètres, l’inscription doit être effectuée bien avant les autres courses. Cela nous a échappé", conclut l’entraîneur.