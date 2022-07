Des stages de VTT pour se perfectionner, s'amuser et... créer des vocations

Au menu on retrouve des liaisons à vélo pour rejoindre des sites où des exercices sont proposés: travail d’agilité, de maniabilité et tout ce que les enfants et jeunes adolescents aiment, à savoir du jump et des talus.

Nateo, 10 ans, présent pour la seconde fois au stage."C’est très chouette. On roule à plusieurs endroits. Ce que j’ai préféré, c’est la montée des 4 pylônes mais aussi, notre visite chez Tchoupy, le marchand de glaces (NDLR: une tradition lors de ces stages) ."

Une vingtaine de jeunes étaient présents."C’est le nombre idéal pour assurer un encadrement adéquat. On peut ainsi veiller à peaufiner les conseils."

Le but est également de créer de nouvelles vocations et d’enregistrer, pourquoi pas, de nouvelles affiliations.Martin, 10 ans, n’est pas membre du club mais en est déjà à son cinquième stage. "J’aime faire des balades, cela me remet en forme. Je ne fais pas souvent du vélo en dehors du stage. Là, on se retrouve avec des copains, c’est sympa." Loïc, 8 ans, est du même avis. "Les sauts, c’est génial et moi, cela ne me fait pas peur. J’aime quand ça va haut et loin. En plus, le terrain est sablonneux, donc le sol est assez mou, c’est mieux en cas de chute."

Au mois d’août, deux nouveaux stages seront encore mis sur pied.