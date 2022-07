Chaos en Coupe de Belgique dames: 5 forfaits sur 7 pour les clubs du BW

Saintes a déclaré forfait contre l'Entité Chapelloise, idem pour Perwez face à Herk-de-Stad, et Waterloo Lion's ne jouera pas à Haasdonk."Entre les blessées et les vacances, nous n'avons pas assez de joueuses",précise le T1, Manu Kanyinda.

Mont-St-Guibert (P1) devait recevoir Diepenbeek (P1 Limbourg) sur le terrain de Chastre mais la rencontre n'aura pas lieu."Une équipe de milieu de classement,remarquait Alain Charlier (T1).Ce sera très compliqué car beaucoup de filles sont en vacances mais on va tout faire pour aligner une équipe."Ce ne sera pas le cas.

Jodoigne et Nivelles joueront

Seules deux équipes joueront ce samedi (16h). Jodoigne (P1) se rend à Auvelais (P1 Namur)."On a repris lundi avec énormément d'absentes,souligne Gilles Marko (T1).Il parait que leur terrain est catastrophique, à l'ancienne, mais on va là pour gagner avec le but de passer deux tours et ainsi rencontrer une équipe de nationale."

Nivelles (P1) accueille Kontich (P1 Anvers)."Un adversaire assez physique qui avait terminé 10e sur 16, note Rudy Dechamps.On a travaillé les automatismes et on est complet, avec trois nouvelles joueuses, pour essayer de gagner notre tout premier match en Coupe."