Championne d’Europe amateur à 16 ans à peine, Savannah De Bock rêve encore plus grand

Grâce à cette victoire, Savannah est entrée dans un cercle très fermé sur le plan national. En devenant championne d’Europe de golf pour amateurs, elle s’ajoute, en effet, à la short-list des Belges ayant réussi cette performance puisque seule Florence Descampe a réussi pareil exploit en 1988 et Didier de Vooght en 1997 au niveau masculin. Un succès qui l’a laissée sans voix."Sur le coup, je n’ai pas réalisé tout de suite. J’étais sous le choc parce que c’est une grande réalisation pour moi. C’est une compétition très importante et de très haut niveau. J’étais submergée et très fière de moi",explique la jeune brabançonne.

Après avoir été championne de Belgique six fois, quatre fois en junior et deux fois en adulte, la golfeuse ajoute donc un nouveau trophée dans son armoire, et est désormais classé 70eau classement mondiale ainsi que première Belge.

Le golf, une belle histoire de famille

Une fois sur un parcours, la Nivelloise n’a qu’une idée en tête: s’amuser. ©www.savannahdebock.com

Dans le golf depuis le plus jeune âge, Savannah De Bock peut compter sur le soutien de ses parents dans son parcours sportif. Le destin était d’ailleurs quasiment déjà tout tracé pour la jeune fille, puisque ses parents se sont rencontrés sur un terrain de golf."Ma maman jouait au golf quand elle était enceinte donc c’est tout naturellement qu’ils m’ont mise au golf quand j’étais toute petite. J’ai commencé vers 3-4 ans mais je n’étais pas trop investie. Pour être honnête je n’aimais pas du tout le golf à cette période-là. Le moment où j’ai vraiment apprécié le golf c’était en 2015, quand j’ai passé ma licence et que j’ai commencé à avoir de bons résultats."

Depuis, la joueuse enchaîne les bonnes performances, avec sa mère Nathalie à ses côtés qui est ostéopathe et qui la suit dans tous son parcours."Chacun a son rôle et on forme une belle équipe, c’est très gai. C’est un peu une histoire de famille", glisse Laurent, le père de Savannah, avant d’ajouter un mot sur l’épanouissement de sa fille:"Ce n’est pas le palmarès qui est le plus important. C’est son évolution, le fait qu’elle se sente bien dans ce qu’elle fait et qu’elle s’épanouisse. Le golf est un sport magnifique, avec beaucoup de valeurs et de respect, et je suis aussi content de voir qu’elle a acquis ces valeurs-là."

Le British Open arrive, puis les États-Unis, plus tard

Avec sa victoire au championnat d’Europe pour amateurs, la golfeuse nivelloise s’est offert un ticket pour participer au British Open du 4 au 7 août à Muirfield à Gullane, East Lothian, en Écosse. C’est une compétition professionnelle de haut rang, mais Savannah veut surtout prendre du plaisir."C’est une grosse échéance plutôt qu’un gros objectif parce que mon seul objectif, c’est de m’amuser. Ça va être un tournoi de très haut niveau, c’est quand même un des quatre tournois majeurs. Il va y avoir de très grandes joueuses donc ça serait déjà une performance de passer les premiers. Donc je veux juste profiter."

Savannah met un point d’honneur à toujours prendre du plaisir dans son sport favori, mais elle garde malgré tout un objectif en tête."Je vais à l’Université de Géorgie, aux États-Unis, en août de l’année prochaine et après avoir fait mes études, j’aimerais passer pro sur le tour américain. C’est mon gros objectif. C’est, en quelque sorte, mon but ultime."

Si elle continue à enchaîner les bonnes performances, rien ne pourra l’empêcher de réaliser son rêve.