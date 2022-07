VTT: Lauréat du maillot blanc, Brice Dedeurwaerdere a brillé à la Transmaurienne Vanoise

La version 9000 est une course UCI (officielle). 9 000 pour… 9 000 mètres de dénivelé positif, et surtout, 230 kilomètres de courses."J’étais parti avec comme objectif de faire un Top 25 étant donné que c’était ma première participation dans la cour des grands. L’année dernière, j’avais participé à la petite distance, avec 6000m de dénivelé où là, j’avais gagné en open homme."

Dans la première étape, Brice a cassé sa roue dans un passage entre les pierres."J’ai perdu cinq minutes pour réparer mais malgré cela, je finis cinquième U23 (espoirs) et 17 au scratch."

De quoi décupler l’envie de l’Ottintois pour la seconde journée."J’avais envie de rattraper le temps perdu. Donc dès le début, j’ai suivi les “grands”. Ça a payé et j’ai repris mon temps de retard. Je prends alors le maillot blanc de leader des jeunes, avec 40 secondes d’avance sur le deuxième U23."

Le 21 juillet, jour de notre Fête nationale, c’était l’étape reine avec 60 kilomètres et 2 700m de dénivelé, dont une montée de 10 bornes où les bikers montaient 1 000 mètres d’un coup."Sur cette étape j’ai géré mon effort pour pouvoir mettre les gaz sur les dernières bosses. J’ai su faire comme je le pensais et dans les dernières difficultés, j’ai bien donné et ainsi j’ai gagné du temps et rattrapé quelques concurrents. Au sommet, je voyais des étoiles… signe que j’avais tout donné."

Il restait, dès lors, l’ultime étape du vendredi, avec comme mission de conserver sa place et son maillot blanc."Je finis la semaine avec une septième place entre les élites et je conserve mon maillot blanc de meilleur U23. J’ai adoré le lieu et les paysages. C’est juste magique de rouler dans cet environnement. Les parcours étaient bien techniques et engagés, ce qui m’arrangeait. Les parcours avec de longues distances et beaucoup de dénivelé, cela me convient bien."

Voici donc Brice Dedeurwaerdere qui rentre dans le classement UCI marathon."Après quelques années d’absence dues au Covid-19 et une blessure au genou, c’est chouette d’être de retour sur les podiums internationaux."