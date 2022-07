Un stage studieux pour les filles de Bingoal-WB Ladies

Les filles de Bingoal Wallonie-Bruxelles, l’équipe de Luc Mayné et Ludivine Henrion, ont profité de la semaine dernière pour effectuer un stage du côté de Rochefort. L’occasion de préparer la seconde partie de saison, grâce aussi à la présence d’un staff efficace, dont on ne souligne jamais assez l’utilité. Et cette fois encore, Johan Mertens, Roland Lefèvre, Stéphane Decamp et Francine Filbiche ont été très précieux dans la réalisation de ces quelques jours d’entraînement. À cela, il faut aussi ajouter les invités, Marc Francaux et Damien Pauquet, qui n’ont pas hésité à faire le déplacement pour donner de précieux conseils sur l’entraînement et la diététique aux filles.