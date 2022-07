Lauryne Van Laeken victorieuse du triathlon de Butgenbach

Deux victoires

Ne pouvant pas participer au championnat de Belgique sur route suite à un souci d’inscription, elle s’est alignée au triathlon promo de Couvin (500 m natation, 20 km à vélo, 5 km à pied). " Je l’ai fait pour le fun, sans entraînement spécifique. J’ai gagné en Open et dans ma catégorie (18-19 ans)", indique-t-elle.

Lauryne Van Laeken était engagée samedi dernier au triathlon sprint de Butgenbach. "J’ai terminé septième au scratch en 1h19'58'' et première de ma catégorie, les 18-19 ans. Ici aussi, je n’avais pas de préparation pour la course. J’avais passé une semaine de stage de vélo à Rochefort avec l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles(NDLR: voir par ailleurs) . J’ai participé à ce triathlon pour reprendre mes marques. J’étais assez fatiguée suite au stage, je n’avais pas de bonne sensation, même si à vélo, j’ai pu m’en tirer. La concurrence était relevée à Butgenbach",souligne encore la triathlète.

Sur les pentes de l’Alpe d’Huez

Le triathlon de Bugtenbach était qualificatif pour les championnats d’Europe et du monde 2023. " En gagnant ma catégorie, en toute logique, je devrais être qualifiée sur la distance sprint. J’attends toutefois d’obtenir l’avis officiel pour en être assurée. Je sais qu’il me reste encore beaucoup de travail pour revenir à un niveau correct en natation et à pied. Je suis prête à m’entraîner dur", annonce-t-elle.

Notre interlocutrice passe maintenant une semaine de "récupération" à l’Alpe D’Huez, en France. " Je participerai au triathlon de l’Alpe d’Huez sur la distance M soit 1,2 km de natation, 25 km à vélo et 6,5 km à pied. À vélo, on ne fait que monter les pentes de l’Alpe d’Huez. Il y aura du dénivelé. L’objectif sera de terminer l’épreuve et de profiter des paysages. J’y avais participé il y a quatre ans sans pouvoir finir".