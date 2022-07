Ce dimanche 24 juillet, ce fiston d’anciens cyclistes (Aurore Brouet et Alain Falque) prenait part à une nouvelle course, en province du Luxembourg. C’était à Léglise, cette fois. Si le départ a eu lieu en fin de matinée pour les U8 qui roulent dans la même course que les U9, il y avait déjà une belle chaleur au moment de rouler, avec 28 degrés affichés au thermomètre. Sur un circuit de 2,2 km comprenant deux bosses, Alix doit parcourir deux tours. Ils sont sept au départ, sachant que pour cette catégorie, le premier tour est un tour de reconnaissance avec un moniteur qui accompagne les enfants. Tout se joue donc dans la seconde boucle. Dès la fin de ce tour de reconnaissance, les petits coureurs sont lâchés. Sa maman revient sur la course:"Alix est parti en troisième position derrière deux plus grands (U9). À l’entame du dernier virage, Alix a entamé son sprint pour cette arrivée en côte. Il l’a emporté et termine fièrement premier de sa catégorie. Sa réaction après la ligne a été de me dire:“maman, j’ai terminé troisième de la course, j’ai compté et je suis premier dans ma catégorie, je crois que je vais aller sur le podium” ."

Depuis septembre 2021 où il a commencé avec les cyclo-cross, Alix Falque compte déjà neuf victoires à son palmarès. Il a aussi terminé à deux reprises à la deuxième position et a remporté le Challenge Henri Bensberg 2021. Il est actuellement premier au Kid’s Race Challenge Liège."