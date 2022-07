Un joli renouveau observé au Tennis Club de Court-St-Étienne

Messieurs 55/1, un succès

La catégorie Messieurs 55/1 constituait la nouveauté de cette édition 2022. "Ces vieux messieurs sont quand même encore classés série B mais ils trouvent peu de tournois. Avec douze inscrits, ce tableau a bien marché et on pense le rouvrir l’année prochaine car on a eu de bonnes parties et le comportement de ces gentlemen a été hyper fair-play."

Les joueurs, eux, étaient ravis. "On a vécu un bon tournoi, résume Yvan De Launoit (Léo). La bulle constituait le seul souci à cause la chaleur mais nous avons eu la chance de disputer tous nos matches dehors. La juge-arbitre était très souriante et tout était parfait même si j’ai pris une raclée face à Michel. Mais, celui-ci a été excellent!"

Michel Carpentier s’est, en effet, imposé dans cette finale 100% bruxelloise, 6/2 6/0. "Un petit club, très sympa, avec une belle ambiance, sourit le joueur de l’Orée. Nous sommes ravis d’avoir participé à ce premier tournoi, d’autant qu’on n’en a pas beaucoup, et en plus ce n’est qu’à une vingtaine de minutes de chez nous."

Projet de club house… et de padel

Au niveau du club, "il y a un gros renouveau, se félicite le vice-président, Fabien Coulon. Notre école de tennis (dirigée par Laurent Dessart, NDLR) marche bien avec une centaine de membres, ce qui nous a permis de relancer des interclubs chez les jeunes auxquels on ne participait plus depuis des années. Pour le reste, on n’a pas souffert du Covid puisqu’on pouvait jouer à l’extérieur et là, tout se passe bien avec quelque deux cents membres. Nous avons comme projet la construction d’un nouveau club house car le nôtre date des années 70. On aimerait aussi avoir un terrain de plus et se lancer dans le padel."