Top Division Women: Gerrit Driessens nouvel assistant-coach du Castors Braine

Le Royal Castors Braine a annoncé du changement dans son staff en vue de la saison 2022-2023 en Division 1 belge féminine. En effet, après deux saisons aux côtés de Frédéric Dusart, l’assistante-coach serbe du club brainois, Ljubica Drljaca, quitte son poste."Ljuba, qui est aussi assistante-coach de l’équipe nationale de Serbie s’apprête à franchir le pas vers l’Euroleague mais hors Belgique,a expliqué le cercle brabançon wallon via un communiqué.Nous la remercions pour tout ce qu’elle a apporté aux Castors et nous reviendrons plus tard à ce sujet."