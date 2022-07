Nationale 1: Le Brabançon wallon Guillaume Coulon rempile pour 2023 à Acoz

Il est donc toujours présent sur le banc aujourd’hui. La question était de savoir s’il allait reconduire cette collaboration la saison prochaine. "O u i, il reste avec nous en 2023", a lancé dimanche, sur la Grand-Place de Bruxelles, le président d’Acoz, Alain Charlier. "E ffectivement, je vais rester avec l’équipe au sein de laquelle je me sens bien " , a confirmé le joueur.

Présent à la Grand-Place en 2012 et en 2022

Il était présent ce dimanche sur la Grand-Place de Bruxelles pour épauler ses équipiers d’Acoz, invité sur la plus belle place du monde. Un endroit que Guillaume Coulon avait fréquenté dix ans plus tôt, alors comme titulaire, déjà sous les couleurs d’Acoz. "C ’est toujours magique de jouer ici. L’ambiance est particulière, c’est un grand moment de la saison ."

Guillaume Coulon était aussi présent jeudi dernier en championnat. " Je suis revenu de vacances pour le match de championnat à Maubeuge. Je suis monté au jeu à 6-2 ", raconte-t-il.

Sur la Grand-Place de Bruxelles, il n’est pas monté au jeu. Par contre, il a coaché l’équipe en l’absence de Patrick Ridiaux. "E n général, comme sixième homme, je m’occupe des positions au rectangle. Ici, comme Patrick était en vacances, il m’a demandé de prendre en charge le coaching également dans le tamis."

Il n’a cessé d’encourager ses équipiers, qui se sont inclinés 4-7 face à Thieulain, après avoir été menés 1-5. " Nous avons livré trop loin en début de match. Tanguy Métayer avait trop de balles. On devait viser la devanture de Thieulain. Les Hennuyers sont plus forts à la base mais Acoz n’a pas démérité, estime-t-il. Nous avons manqué d’expérience. Nous alignons une jeune équipe. La plupart des joueurs découvraient la Grand-Place de Bruxelles. Ils ont vécu un chouette moment et n’ont pas été ridicules, tant s’en faut."