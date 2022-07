Le peloton du Tour de Wallonie traverse le Brabant wallon ce mercredi

En effet alors que la caravane publicitaire, elle, devance la course d’environ 45 minutes, les coureurs vont entrer dans notre province aux alentours de 15 heures – après 80 bornes de course – via la N280 à Ittre, après avoir quitté Hennuyères (comme de Braine-le-Comte dans le Hainaut).

Ils traverseront ensuite la commune de Braine-le-Château puis son village de Wauthier-Braine et iront vers Ophain-Bois-Seigneur Isaac (commune de Braine-l’Alleud). Le peloton redescendra ensuite vers Vieux-Genappe en empruntant un tronçon de la N5. Là, peu après le dernier QG de Napoléon, ils emprunteront un secteur pavé long de 2,6 kilomètres (le chemin du Crucifix) pour rallier Moriensart puis Céroux-Mousty (commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve).

Après cette portion, ils gagneront Court-Saint-Étienne par la N275, bifurqueront vers Bousval en prenant la N237 et se dirigeront vers Villers-la-Ville, après avoir serpenté dans le bas de Baisy-Thy, en empruntant la route du Bois d’Hez. Après être passés sous les portiques de l’abbaye, ils auront droit, à la sortie de celle-ci, à un second secteur pavé brabançon wallon, long de 3,5 kilomètres, avec la montée de la Rue de l’Abbaye pour arriver sur Mellery. Là, ils passeront par un dernier village de notre province, Tilly (toujours sur la commune de Villers-la-Ville), et quitteront nos "frontières" après avoir traversé la N93 et retrouvé le Hainaut, à Villers-Perwin.

Biniam Girmay, Arnaud De Lie, Greg Van Avermaet et… Ludovic Robeet

Bref, un beau spectacle en perspective pour les amateurs de cyclisme et l’occasion d’apercevoir quelques excellents coureurs du peloton pro. En effet, si ça n’est pas la renommée du Tour de France, il n’en demeure pas moins que de beaux noms participent cette année au Tour de Wallonie. Ainsi – alors que le champion du monde Julian Alaphilippe était présent au départ de cette épreuve mais a dû abandonner après deux étapes à cause d’une infection au Covid-19 – on pense notamment à l’Érythréen Biniam Girmay, de l’équipe belge Intermarché-Wanty-Gobert. Ou encore, du côté des cyclistes belges, au jeune Arnaud De Lie (20 ans), le sprinteur "sensation" de l’équipe Lotto-Soudal, à la pépite Cian Uijtdebroeks de la Bora-Hansgrohe ou encore Greg Van Avermaet, notre champion olympique de 2016 qui roule pour AG23-Citröen. Et enfin,last but not least, il y a aussi le Tubizien Ludovic Robeet, coureur de Bingoal Wallonie-Bruxelles.