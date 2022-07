Thieulain gagne le Grand prix de Bruxelles

Kerksken a entamé la rencontre avec une outre de Dochier à 40 partout. De Moor et Roger ont offert la réplique (1-1). Kerksken a ensuite sollicité la devanture de Baasrode. À 2-1, Baasrode a placé Van Duysen au fond. Du coup, Brassart et Nantel ont allongé leurs services (4-1). Baasrode a alors remis sa composition initiale. Les Flandriens ont retrouvé des couleurs sur une outre de Baert et un superbe contre-rechas de De Moor (4-2). Baasrode a ensuite mené 0-40 avant de perdre le jeu à 40 partout suite à des rechas primés de Dochier et Monnier. À 40 partout, Sauvage a coupé son service (5-2). La partie était alors jouée (7-2) malgré les bonnes tenues d’Else De Moor et Adrien Roger, soigneusement évités

Thieulain-Acoz: 7-4

Acoz a directement frappé deux outres mais à 40 partout, Kevin Vandenabeele a sauvé son jeu pour Thieulain. Acoz a égalisé avec des outres de Jacques et Lamarche et deux services fautifs de Delbecq (1-1). Geuens et Thirion trouvaient difficilement leurs marques au rectangle, ce que Thieulain n’a pas manqué d’exploiter. Malgré une troisième et quatrième outre de Lamarche, Thieulain s’envolait à 3-1. Metayer entrait ensuite en action en frappant trois fois outre consécutivement (5-1). Acoz a eu le mérite de continuer à y croire. Benjamin Grégoire a frappé outre à 40 partout (5-2). Valentin Jacques l’a imité à 30-40 (5-3). À 40-30, Wattier a livré deux mauvaises (5-4). Le passage au tamis de Larmarche permettait à Thieulain d’approcher du but (6-4). Wattier concluait en frappant outre à 40 partout (7-4).

Kerksken-Thieulain: 5-7

Thieulain, battu en Coupe de Belgique face à Kerksken après avoir mené 0-4 et 1-5, voulait sa revanche. Comme en Coupe, Thieulain menait 0-4 face à Kerksken. qui avait livré quatre mauvaises et deux courtes. Becq et Metayer s’étaient illustrés à la frappe. Delbecq servait trois mauvaises, Monnier frappait entre les perches (1-4). Kerksken enchaînait sur le jeu de Monnier (2-4) mais Wattier frappait outre à 30-40 dans le jeu suivant (2-5). Kerksken a grignoté son retard avec deux outres de Dochier et un service fautif de Wattier, à 40 partout (4-5). Delbecq sauvait ensuite son jeu à 40 partout (4-6) ce que Monnier réussissait à son tour en chargeant Delbecq, passé au fond (5-6). Becq, du pivot, frappait outre à deux reprises (5-7). Thieulain tenait sa revanche par rapport à la coupe de Belgique.

MM Charlot et Cassart (arbitres) ont aligné:

Kerksken : Monnier, Sauvage, Brassart, Dochier, Nantel.

Baasrode : Van Duysen, De Winter, Baert, De Moor, Roger

Thieulain : Vandenabeele, Delbecq, Wattier, Metayer, Nicolas Becq.

Acoz : Grégoire, Jacques, Lamarche, Geuens, Thirion.