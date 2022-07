Raphaël Vanhecke (Waterloo Natation) s'alignera en quatre nages aux European Youth Olympics Festival, en Slovaquie

Deux courses en Slovaquie

Il perdait donc là une chance de participation à l’un de ses deux objectifs de la saison, la Comen cup et les EYOF (Jeux olympiques de la jeunesse), pour lesquels il avait obtenu sa qualification lors des championnats de Belgique à Anvers, fin avril. " J’ai réussi le temps qualificatif sur 200 mètres quatre nages en 2'08''50 ", rappelle le jeune nageur (2006) du Waterloo Natation. Ce temps lui a permis de battre le record de Belgique 16 ans sur la distance. Lors des mêmes championnats de Belgique, il a réalisé 4'38''18 en 400 mètres quatre nages. " J’ai été disqualifié ", lance-t-il. Son temps a néanmoins été pris en compte. Il sera donc également aligné en 400 mètres quatre nages aux EYOF, qui se déroulent à Banska Bystrica, en Slovaquie, du 24 au 30 juillet: " Je nagerai le 200 mètres quatre nages, ce mardi 25 avril, et le 400 mètres quatre nages, vendredi ", précise-t-il.

Pour se préparer, Raphaël Vanhecke a suivi plusieurs semaines de stage, dont une réunion récemment à Louvain-la-Neuve avec l’ensemble des athlètes belges qualifiés pour les Jeux, toutes disciplines confondues. " On nageait à Louvain-la-Neuve. En début de soirée, j’allais m’entraîner à Nivelles pour nager dans une piscine de 50 mètres ." Il est aussi parti en stage dans le nord de la France à deux reprises.

Demi-finale en 200 mètres quatre nages

Samedi matin, le jeune homme prenait l’avion pour la Slovaquie. Avec quel espoir? " Je veux me qualifier pour la demi-finale sur 200 mètres quatre nages. Si je parviens à être dans les huit meilleurs pour participer à la finale, ce ne sera que du bonus. En 400 mètres quatre nages, il n’y a pas de demi-finale. On passe directement en finale. L’objectif sera d’améliorer mon temps. Ici aussi, si je parvenais à participer à la finale, ce serait un plus ", souligne Raphaël Vanhecke.