Les Nilois ont tenté de remettre la rencontre jeudi, sans succès. Vendredi soir, ils ont réédité leur demande suite à l’accident dont a été victime l’épouse de Marvyn Lelièvre, hospitalisée.

Le club de Meux n’a pas accédé non plus à la demande. " Je n’avais pas évoqué l’accident pour demander le report de la rencontre vendredi soir, estimant que cela ne regardait pas les dirigeants de Meux. Ceux-ci ont à nouveau rejeté notre requête en indiquant qu’il ne leur était possible de jouer que le dimanche ", soulignait le capitaine nilois, Benoît Marchal.

C’est donc dans des conditions difficiles que Nil s’est aligné dimanche à Meux. " Félicitations à Marvyn qui a tenu à être présent. Nous avons très mal démarré la rencontre. Nous étions menés 4-1 ", poursuit Benoît Marchal.

Les Nilois ont alors placé Philppe Janssens au fond. " Il a remis quelques balles. Kevin Duquenne n’y était pas, je n’étais pas non plus dans mon meilleur jour. Philippe Janssens a remis quelques balles du fond. Nous sommes revenus à 6-4. Nous avons manqué l’occasion de faire 6-5, au repos, le marquoir renseignait 7-4 ."

Les permutations, sans succès

Marvyn Lelièvre était préoccupé par l’état de santé de son épouse, il avait la tête ailleurs en deuxième période. On peut le comprendre… " Nous étions également tracassés. Cela nous touche également. Nous avons encore fait 8-5. Nous avons ensuite tenté toutes les permutations envisageables, sans succès. Nous avons raté les balles importantes, Meux a enchaîné les jeux, nous nous retrouvons donc sans point ."

Nil reste à la cinquième place au classement. " Cela n’a finalement que peu d’importance. Vivement que cette saison, au cours de laquelle nous avons accumulé les coups durs, se termine ", reprenait Benoît Marchal.