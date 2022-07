La Newteam conserve son titre de championne de Belgique de beachsoccer. "Une fête exceptionnelle"

La concentration de la Newteam (en jaune) et de l’ESBrainoise (en blanc) avant la grande finale. ©Newteam Beach Soccer

Première de son groupe devant l’EC Bruxelles (deuxième) et Vamos Manage (troisième), la Newteam a passé les demi-finales face à Genappe (5-3) avant d’aller s’imposer face à l’ES Brainoise, grand concurrent au titre (3-2). "C’était un match très tendu vu l’enjeu. D’autant plus que tout le monde veut battre la Newteam. Nous avons fait un mauvais championnat et personne ne nous attendait au niveau où nous étions ce week-end. Braine est arrivé le couteau entre les dents."

Malgré un match serré, l’équipe de Jérémy Chojnowski soulevait à nouveau le trophée. "La fête a été exceptionnelle. On avait été critiqué sur notre niveau. Alors qu’on a jamais vraiment été au complet toute la saison. Avec tout le groupe comme ce week-end, on a montré qu’on sait jouer au beach. C’est un sixième titre de champion de Belgique. Ça fait vraiment du bien."

L’équipe féminine de la Newteam également titrée

La Newteam semble donc indétrônable en Belgique, le fruit d’un immense travail pour le président. "Si nous en sommes là c’est parce qu’il ne faut pas oublier que beaucoup de nos joueurs vont s’entraîner en indoor pendant l’hiver, à trois ou quatre dans le froid avec des chaussons. Et puis, ils vont faire des tournois internationaux de novembre à avril. Certains nous pointent aussi du doigt parce que nous avons des joueurs d’autres pays. Mais la règle dit que tu peux avoir jusqu’à trois étrangers dans ton équipe. Cette règle est faite pour élever le niveau de jeu de tes joueurs nationaux. Avec des joueurs de classes mondiales, évidemment que ça booste les autres. Il y a une transmission entre les deux et c’est pour ça que le niveau évolue."

Anis Ennya a été élu meilleur joueur du tournoI. ©Newteam Beach Soccer

Qualifiée pour la Champions League de l’année prochaine avec l’ES Brainoise, la récolte s’est encore montrée pleine pour les sextuples champions de Belgique. L’équipe féminine s’est aussi imposée en finale face à Aywaille (8-1) et décroche ainsi le Graal. Alors que le titre du meilleur joueur du tournoi masculin est revenu à Anis Ennya de la Newteam. "Un pur produit belge, il a prouvé qu’avec une mentalité exceptionnelle, le travail paie. Il a explosé ce week-end, c’était impressionnant." Le titre de meilleur gardien est quant à lui revenu à François Cordenier, du Legend’s Anderlecht.

Après cette nouvelle finale remportée, les prochaines échéances arrivent à grand pas. La Newteam sera normalement à la Coupe du monde des clubs en septembre (avec peut-être une deuxième équipe belge). Alors qu’une réunion pour l’organisation du beach soccer en Belgique devrait avoir lieu avec l’Union Belge. "On discutera afin de voir ce qu’il va se passer avec l’équipe nationale. De notre côté, on a tout fait pour donner la meilleure image du beach, mais sans l’Union Belge, on ne pourra pas passer un cap suivant."