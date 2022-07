Objectif podium atteint pour Élisabeth Ullens (Perwez), troisième des championnats de Belgique VTT XCO à Houffalize

Appelée en troisième place au départ, Élisabeth négocie bien celui-ci, en sortant du premier virage à la troisième position. "Au sommet de la première bosse, je suis quatrième et suis obligée de me battre pour rester collée à la roue de la troisième." Mieux en jambes, Élisabeth parviendra à prendre le dessus pour finalement la distancer un peu plus au fil des kilomètres.

Reste alors à gérer son avance, sans partir à la faute. "Il a fallu beaucoup de concentration pour que je garde ma lucidité et évite la chute dans les difficultés… Mais au final, c’est la récompense avec cette troisième position. Les deux premières places étaient inaccessibles. Mais quelle course! Le circuit est vraiment magnifique et il a été rendu encore plus dur avec la chaleur."

«Pas évident d’allier sport et études»

Un sentiment de satisfaction anime à présent la cadette du MTB Team Spirit, qui lorgne à présent vers les premières marches du podium. "Évidemment, ça motive à faire plus et mieux pour arriver plus haut. Mais il y a une grande marche avec les deux premières. Le mois de juin a été consacré aux examens, ce n’est donc pas toujours évident de se préparer plus. Je ne me suis remise à l’entraînement à fond que vers le 27 juin. Ce n’est d’ailleurs pas toujours évident d’allier sport et études. Il faut rester lucide, les études doivent passer en premier."

De quoi aussi avoir un avis sur le développement du cyclisme féminin. "Les clubs et les fédérations doivent travailler ensemble pour attirer les filles. La médiatisation des filles est importante pour amener les filles dans les clubs."

Et puis, il y a l’actualité: le Tour de France féminin. "C’est un pas en avant pour rendre visible le sport chez les filles. Ça va motiver les féminines à prendre le vélo. Maintenant, il reste à essayer de mettre les autres disciplines que la route en avant…"

Car dès à présent, Élisabeth Ullens enchaîne avec son second objectif estival: le Trophée de France des Jeunes Vttitses, qui débute ce mardi aux Ménuires.