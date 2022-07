Coupe de Belgique: Rhode était supérieur à Waterloo (2-0), qui en tire des bons enseignements

Supérieur dans les échanges mais stoppé par un Erkens omniprésent entre les perches, Rhode doit patienter jusqu’en fin de première mi-temps pour ouvrir le score via Dewulf, bien servi par Lupumba. À la reprise, Waterloo parvient à mettre son opposant un peu sous pression mais les tentatives de Dassy et Tondeur ne mettent pas Carpentier en difficulté et les locaux assurent leur qualification à un quart d’heure du terme lorsque Boulerhcha devance la sortie d’Erkens. "L’absence de nos trois attaquants spécifiques, les quatre premières séances intenses et la chaleur se sont fait ressentir , analyse le T1 des Flandriens, Julien Darquenne. Mais on l’a pris comme un bon amical face à une belle opposition et j’en retire beaucoup de positif par rapport à ce que les joueurs ont donné et le fait de démarrer par une victoire."

Il y a de bons enseignements aussi pour Waterloo. "On s’est fait un peu manger au milieu en première mi-temps car c’était dur en perte de balle avec un 6 et deux milieux offensifs, et on a équilibré en deuxième. Mais même si Rhode est logiquement passé au-dessus, on a proposé du contenu sur quelques phases et le résultat n’est pas volé" , termine Andy Dassy, qui retrouvera le RCS Brainois (vainqueur 2-1, hier face à Nseth Berchem, buts de Kumba Yoka), ce jeudi, en match amical.