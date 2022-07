Tangissart s’impose à domicile

Le club de Tangissart organisait sa journée de propagande des jeux de paume, ce jeudi 21 juillet. « La matinée a été un peu gâchée par la pluie. En balle pelote assise, l’équipe victorieuse est celle de Genappe. Cette équipe était composée de cinq anciens joueurs de balle pelote : Patrick Hugard, Alain Vandeloise et les trois frères Dessy, Patrick, Olivier et Philippe, explique le président du Tangissart, Eddy Corbisier. Nous avons eu la visite de deux jeunes de la famille Lekeuche. Ils ont moins de six ans, ils sont intéressés par la balle pelote. Ils devraient être rejoints par leurs cousins. Il y a de grandes chances que nous ayons une équipe de pré-pupilles à Genappe la saison prochaine avec cinq joueurs. Ils sont preneurs d’entraînements hivernaux, que je dois organiser à Bousval. »