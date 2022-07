Judokas depuis de nombreuses années, les deux compétiteurs espèrent représenter la zone de Wavre du mieux possible. "C’est un challenge que nous nous sommes lancé tous les deux, explique Jonathan Wahlen, basé à Wavre depuis sept ans. Maxime et moi avons l’habitude de prendre part aux championnats de Belgique mais nous voulions tenter l’expérience à un niveau plus élevé."

Profitant de l’organisation des W orld Police & Fire Games , à Rotterdam – "à deux pas de la Belgique" – les deux judokas, inscrits à Jodoigne et à Thorembais, ont hâte de se frotter à leurs confrères. "C’est sympa de se dire qu’on va pouvoir se mesurer à des policiers qui viennent de Thaïlande ou du Brésil… Même si ce sont des membres des forces spéciales, sourit Maxime Bouvy, agent depuis cinq ans à Wavre. De toute façon, dans ce genre de compétition, les athlètes sont surtout là pour échanger et passer un moment sympa ensemble."

De l’expérience… et un podium?

Reste que, s’ils souhaitent avant tout profiter pleinement de l’événement, les deux policiers wavriens – qui ont surtout peaufiné leur condition physique avant de se rendre à Rotterdam – espèrent aussi décrocher un beau résultat sur les tapis néerlandais.

"Ce sera notre première participation à un tournoi international, mais ce n’est pas pour autant que nous n’avons pas d’ambitions, souligne Jonathan Wahlen. On vise le podium, comme toujours. Car notre objectif principal, c’est de représenter au mieux notre profession et notre zone de police."

Déterminés à faire aussi bien que leur collègue Didier Raquet, ancien médaillé international en judo dans les années 90, les deux policiers brabançons wallons combattront lundi et mardi prochain au Rotterdam Ahoy.