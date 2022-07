Coupe de Belgique: Waterloo rend visite au Rhode de Julien Darquenne

Pourtant, l’opposition s’annonce intéressante face au voisin de la Rhodienne. "On est content d’aller là-bas car c’est un club super et un bel adversaire qui descend de nationale. Ce sera un match de prestige, on peut même parler d’un derby. On va aussi retrouver trois de nos anciens (Fabio Santos, Patrick Bernardo et Yann Lupumba) au sein d’un effectif où je connais la quasi-totalité des joueurs."

Les Waterlootois joueront sans pression. "On ne pourra pas défendre pleinement nos chances comme on l’aurait souhaité et on aborde cette échéance comme une bonne préparation avec 50% de l’effectif, mais certains sont déjà bien affûtés et je ressens beaucoup d’engouement dans le groupe."

Darquenne: «Plaisant de les revoir»

Nouveau coach de Rhodienne-De Hoek, Julien Darquenne est ravi d’accueillir Waterloo. "C’est un clin d’œil sympa car j’ai joué là-bas, il y a encore plusieurs éléments avec lesquels j’ai évolué, et ce sera plaisant de les revoir, sourit l’ancien T1 de Nivelles. En ce qui concerne la partie sportive, c’est très tôt pour planifier un match de Coupe et ce n’est pas l’idéal pour les organismes des joueurs car cette première semaine a été lourde au niveau de l’intensité, et on prépare le championnat avec un nouveau groupe. Après, je suis quelqu’un d’ambitieux et on joue toujours pour gagner en sachant qu’on pourrait ensuite accueillir Cuesmes (P2 Hainaut) et passer un tour de plus."