Coupe de Belgique: Chastre se rend à Huy B dans l'inconnu et décimé

Onze joueurs disponibles, dont deux gardiens

Notre interlocuteur devra composer avec une kyrielle d’absents. "Je peux compter sur onze joueurs dont deux gardiens, et deux éléments légèrement blessés que sont Amato et Kano avec lesquels on ne prendra aucun risque. Du coup, on devra faire appel à trois ou quatre éléments du groupe de la P3 afin d’aligner quinze joueurs."

Cela dit, l’entraîneur des XV Bonniers croit aux chances de son équipe. "On sait que Huy B évolue en P2 liégeoise mais, pour le reste, on part dans l’inconnu et ce sera une découverte pour eux comme pour nous. On ne sera pas déçu en cas de défaite, mais on ne sait jamais car on aura quand même une bonne ossature. Reste à tenir compte de la fatigue, de la chaleur, etc."