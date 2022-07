Championnat de Belgique de VTT: Elisabeth Ullens vise le Top 3

C’est à Houffalize, lieu mythique pour les spécialistes, que le National 2022 prendra place et les courses s’annoncent animées. Si on est loin de l’enthousiasme d’antan au niveau du nombre de participants, en ce qui concerne l’attractivité du parcours proposé, il faudra être solidement préparé, tant physiquement que techniquement, pour s’illustrer ce week-end à Houffalize.

Du côté du Brabant wallon, ils ne seront pas très nombreux à aller tenter de conquérir le Graal. Il faut dire que depuis les championnats de Belgique VTT disputés au Bois des Rêves à Ottignies, l’engouement n’a cessé de décliner pour le VTT XCO. Mais quelques irréductibles sont toujours là et… motivés. Quant aux chances de podium, elles seront concentrées sur Élisabeth Ullens, qui ambitionne en effet le Top 3.

Elle s’est rendue sur place pour découvrir le tracé, annoncé délicat. "De mon côté, j’adore le circuit. Il est super technique, super chouette et assez difficile, confie la Perwézienne du MTB Team Spirit. Il y a quatre sauts et un pierrier mais aussi quelques descentes piégeuses, sans oublier de longues montées."

Son équipier Arthur Goossens confirme, lui qui a jugé utile d’aller le reconnaître une deuxième fois cette semaine, "car il y a énormément de passages techniques avec des drops, passage de pierriers, descentes très raides avec des pierres. On est sur un parcours où il faudra rester très concentré et ne pas avoir froid aux yeux. C’est juste dommage de ne pas avoir de parcours dans les kids du même niveau, on se retrouve souvent avec des parcours relativement roulants et où l’on retire justement les zones trop techniques pour éviter des accidents…"

Reste aux Brabançons wallons présents ce week-end à Houffalize à démontrer leur capacité.