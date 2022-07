Ancien champion de boxe, Philippe Paeleman «kiffe» le running

Dans le peloton des 21 kilomètres, on retrouvait Philippe Paeleman, originaire de Rixensart. "Ici, j’ai passé toute mon enfance: les routes, sentiers, chemins, je les connais. C’est un agréable enchaînement pour un parcours assez sympa, comme on les retrouve de manière classique dans la province. Il fallait faire attention à certains endroits avec le balisage. Je sais que quelques coureurs se sont égarés. Pour ma part, avec de la vigilance, tout s’est bien déroulé."

Ancien champion de Belgique, il fut, jadis, présélectionné pour les JO

Souffrant du bassin, Philippe a ponctué sa course avec une 14 place. "J’ai apprécié mais voilà, j’ai rendez-vous chez le médecin, pour le moment, je ne peux rien de mieux, indique celui qui s’est reconverti à la course à pied voici un peu plus de cinq ans. Je suis un ancien boxeur, j’ai été champion de Belgique, et même présélectionné olympique. La course à pied est devenue ma “cam”. J’ai toujours couru en m’entraînant pour la boxe, c’était un choix naturel pour la suite. J’aime bien tout ce qui est longue distance. J’aimerais reprendre les marathons mais à ce stade, je dois d’abord penser à me soigner. Cela tombe bien, c’est assez calme au niveau des courses dans la région, pour le moment…"