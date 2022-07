Sur son karting, Bryan Seykens (16 ans) rêve de s'aligner en championnat lors de la saison 2023

Mais pourquoi le karting? "J’ai toujours voulu faire cela. Depuis très longtemps, j’y pense et quand la chance s’est présentée, je l’ai saisie. À présent, je travaille dur chaque jour pour y arriver. Avec un ami, on a commencé ensemble et on se motive. J’ai acheté mon karting. Et avec l’aide de mon papa, on travaille sur les réglages."

En Belgique, deux possibilités se présentent aux pilotes: Genk et Mariembourg. "Ce sont les deux seules pistes où il y a des courses en Belgique. Là-bas, nous essayons plusieurs formules avec les pneus, les réglages du châssis, le réglage moteur. C’est indispensable pour arriver à des temps convenables et cela va dans le bon sens avec l’aide du team. Je bosse aussi pas mal mes trajectoires. Pour s’entraîner, on fait en fonction des disponibilités des pistes."

Le souci du détail

Mais tout cela coûte cher. "Une saison en championnat, cela varie entre 15000 et 20000€ par an pour avoir une bonne saison qui comprendra entre 4 et 7 épreuves."

Le moindre détail compte pour y parvenir sachant que les pilotes sont très proches en compétition. "Il n’est pas rare qu’entre le chrono du premier et celui du dernier, il y a, au maximum, une seconde…"

Si Bryan sait qu’il doit bosser son mental, il utilise son point fort, la motivation, pour atteindre ses objectifs. "Je veille aussi, avec l’équipe, à travailler sur les retours de mes sensations car en sports moteurs, les échanges sont importants pour s’améliorer."