Championnat de Belgique de beachsoccer: Qui succédera à la Newteam lors de la finale à Knokke?

Une belle représentation bruxelloise et du Brabant Wallon sera à observer avec cinq équipes sur les six en lice: La Newteam Braine (dernier champion de Belgique en 2019 et vainqueur de la Coupe de Belgique en 2021), le FC Genappe, l’ES Brainoise, Legend’s Anderlecht et l’EC Bruxelles. Le Hainaut complète l’affiche avec Vamos Manage vainqueur des deux manches précédentes. Une mixité dont Jérémy Chojnowski, le président de la fédération, se félicite et qu’il espère voir s’accentuer dans les années à venir. "C’est important pour nous qu’il y ait des provinces différentes avec le travail que nous faisons avec l’Union Belge. On fait de notre mieux mais c’est déjà pas mal d’avoir trois provinces/régions représentées."

Un développement qui voudrait se faire sur l’ensemble de la Belgique. "Notre but est de développer le beach soccer sur toute la Belgique. On essaye de s’étendre au maximum, du côté néerlandophone aussi. On a fait de la promo et contacté beaucoup de clubs de football. Mais les équipes ne s’inscrivent pas parce que les teams brabançonnes ont un niveau trop élevé face à des débutants. Chaque fois qu’il y a des nouvelles équipes, elles se prennent des pilules."

Braine en favori

Il y a eu quatre manches de championnat (ici, celle de Genappe). Place à l’apothéose: la finale à Knokke. ©Beach soccer Belgium

Selon Jérémy Chojnowski, quatre équipes ont de grandes chances de soulever le trophée ce dimanche. Avec un petit avantage pour l’équipe de l’ES Brainoise vainqueur de la première manche en mai dernier à Mouscron. "Pour moi, quatre équipes sont favorites: Vamos Manage, Genappe, l’ES Brainoise et la Newteam. Trois de ces équipes ont gagné des manches. Il n’y a que la Newteam qui a été un peu en deçà du niveau affiché en Europe et dans les compétitions internationales. Les matchs entre ces quatre équipes ont toujours été très serrés pendant toute la saison. Si je dois me lancer dans des pronostics, je dirais que l’ES Brainoise part avec mes faveurs. Après, il faudra voir si certaines équipes seront diminuées parce que certains clubs de football ne vont pas lâcher leurs joueurs vu que les saisons reprennent en ce moment. Mais au complet, l’ES Brainoise est favorite, pour moi."

Ce samedi, la finale dames se jouera aussi sur le sable de Knokke. Quatre équipes s’affronteront avec la Newteam féminine en grande favorite.

Piscine, château gonflable et bar à cocktail

Tout un set-up a été mis en place afin d’attirer les familles et les curieux. "Le week-end du 21 juillet il y a toujours beaucoup de monde à la mer. En tout cas, en 2019 il y en avait eu et les tribunes étaient remplies. Il va faire beau, donc on attend du monde. On a mis un chouette set-up en place. Avec des modules gonflables, une petite piscine, un bar à cocktail… On a essayé de bien faire les choses. Nous voulons qu’avec ces activités les gens et les familles s’amusent. Parce que c’est ça le beach, garder cet esprit familial et sportif."