Ironman de Thoune, en Suisse: Bruno Slegers (Chastre) deuxième de sa catégorie avec des jambes en carton

Dimanche dernier, c’est un autre challenge qui attendait le triathlète chastrois, engagé sur une full distance du Challenge Ironman, à Thoune, dans la région montagneuse du canton de Berne. " C’était ma première full distance de la saison, c’est ma distance préférée (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,195 km à pied) ", avait-il lancé.

Le regard au sol en course à pied

Il sort de l’eau en troisième position de sa catégorie en 57'32''. " J’ai ensuite eu un coup de mou après soixante kilomètres à vélo. J’ai fini le vélo avec des jambes en carton. Le parcours était très vallonné avec 2200 mètres de dénivelés. Il n’y avait jamais de plat. J’étais cinquième de ma catégorie en descendant du vélo ".

L’homme est sur le point de renoncer à poursuivre. " Je me suis néanmoins dit que je devais terminer la course. J’ai fait la course à pied en regardant le sol. J’avais de l’eau et du gel pour faire face à la chaleur. J’ai été hyper constant en course à pied à un point tel que j’ai pu remonter trois concurrents pour terminer finalement à la deuxième place de ma catégorie en 9h36'55''. Je n’étais qu’à six minutes du premier , observait Bruno Slegers. C’est au moral que j’ai pu terminer la course. J’étais content d’avoir fait un travail mental sur moi-même pendant la course. J’ai passé une très mauvaise journée mais finalement, je terminais deuxième, ce n’est pas mal ."

Avec les professionnels à Amsterdam

Bruno Slegers s’engagera encore sur deux Ironman full distance. " Je serai présent à Amsterdam le 10 septembre prochain. J’aimerais m’y inscrire dans la catégorie des professionnels. Je dois obtenir pour cela une licence provisoire de la fédération. Cela me permettrait de me tester parmi les meilleurs. Si je termine avant-dernier en laissant un athlète derrière moi, ce serait une victoire. J’envisage de prendre une licence pro en 2024. "

Son autre course sur un full Ironman, ce sera mi-octobre, à Cascais, au Portugal.