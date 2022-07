D2 ACFF: reprise «chaud» en couleurs pour Rebecq avant le départ en stage

Départ pour Froidchapelle, ce vendredi

Un stage que les Rebecquois passeront du côté des Lacs de l’Eau d’Heure, à partir de vendredi, avec au menu un team building, différentes sessions d’entraînements et une rencontre amicale face à Couvin-Mariembourg.

Un séjour qui sera mis à profit pour renforcer encore un peu plus l’esprit famille qui caractérise tant ce club. " On a l’avantage d’être quelque peu en avance dans notre préparation grâce à la préreprise effectuée fin juin en vue du match contre l’Union. Cette période nous avait permis de d’ores et déjà favoriser l’intégration des nouveaux joueurs au sein du groupe, de remettre tout le monde dans le bain au niveau physique et travailler certains principes de jeu. Cela étant déjà fait, on va pouvoir profiter pleinement du stage pour travailler d’autres aspects et ainsi renforcer encore plus la cohésion du groupe. C’est notre marque de fabrique et on tient à entretenir cette valeur. Un stage est idéal pour ce genre de choses. "

C’est avec un groupe au grand complet que les Rebecquois prendront donc la direction de Froidchapelle ce vendredi, pour trois jours intensifs.