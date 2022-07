Camille Demolie en or pour son premier Euro

Un rêve qui aura pris encore une tout autre dimension, vendredi dernier, lorsque la Belgique, après les trois jours de compétition, sera parvenue à se hisser sur la plus haute marche du podium, en décrochant la médaille d’or.

Un premier titre international pour la jeune cavalière originaire de Rebecq, qui avait encore un peu de mal à réaliser lors de son retour en Belgique, avec sa médaille au cou. " Très honnêtement je savais qu’un tel résultat était possible avec une telle équipe. On a la chance d’avoir des jeunes cavaliers de très haut niveau en Belgique et clairement, on faisait partie des favoris. Mais entre le savoir, l’imaginer et que cela se réalise, il y avait un sacré pas à franchir. C’est un week-end juste incroyable que je viens de vivre. Je suis partagé entre la fierté et la reconnaissance. Je suis super fier de mon chemin parcouru et du jusqu’au-boutisme qu’il m’aura fallu pour obtenir sur le fil cette qualification. Et à côté de ce sentiment, je suis très reconnaissante pour tous les efforts consentis par mes proches. Sans eux, je n’y serais jamais arrivée. On a dû arranger et planifier ce déplacement à Oliva (Espagne) dans un temps en record, avec certes pas mal de stress mais finalement cela en valait la peine! Et maintenant pouvoir fêter cette médaille avec tous ceux qui m’entourent quotidiennement est simplement incroyable. "

Si le premier et troisième jour de la compétition, Camille Demolie a réalisé deux très bons parcours, le deuxième a, quant à lui, été un peu plus difficile, sur un tracé très exigeant et dans des conditions climatiques assez rudes. Une expérience que la cavalière tient à garder en mémoire pour la suite. " Dans ce genre de compétition, la régularité fait aussi partie de la clé du succès. Nous avons dû composer avec des températures très hautes et je pense que lors de la deuxième journée, ma jument en a quelque peu souffert. On apprend de ce genre de situation. J’ai également pu compter sur un excellent esprit d’équipe au sein de la délégation. C’était une grande première pour moi. Et j’ai été intégrée dès les premiers instants comme un membre à part entière du team. "

Passage chez les seniors

C’est donc avec un titre européen par équipe que Camille Demolie clôture son passage chez les Young Riders (U21) et peut désormais envisager la suite de sa carrière. " Je ne pouvais pas mieux conclure mon passage chez les jeunes avant de devenir officiellement senior! (rires) Je vais maintenant laisser ma jument Chica Fino un peu au repos et me concentrer sur mes autres chevaux. Il y a une importante échéance fin août que je vais préparer cet été, avant je l’espère, encore d’autres aventures comme celle du week-end passé. Même si, en senior, il sera bien plus difficile de se qualifier pour des championnats, tant le niveau belge est élevé. "