Au menu, un contre-la-montre sous forme d’un prologue de 2,9 km vendredi matin avant une étape en ligne de 89 km en fin d’après-midi, puis une autre étape de 101 km le samedi avant la dernière journée de course et 109 km le dimanche.

Au palmarès, on retrouve Philippe Gilbert, qui l’a emporté en 2000 mais aussi, plus récemment, Mohoric qui s’est illustré en ce début de saison.

L’épreuve est renommée et de nombreuses grosses formations de la catégorie des juniors ont pointé le rendez-vous à leur programme. Tom quittera la Belgique ce jeudi matin avec sa formation d’Acrog Tormans/Balen BC qui aligne six coureurs pour l’occasion.

"Ce sera donc trois jours de courses avec quatre étapes. Pour le prologue, on doit le rouler avec un vélo classique. Le parcours me semble très vallonné, un peu plus compliqué que nos Ardennes mais je ne pense pas pour autant que nous aurons de la haute montagne et donc de longs et importants cols." Avec quelles ambitions le coureur brabançon wallon aborde-t-il ce rendez-vous? "Il y a deux semaines, je n’étais vraiment pas bien du tout. La semaine passée, j’ai participé à un stage en Flandre et les sensations étaient bien meilleures. Nous verrons pour la suite, c’est la toute première grande course par étapes. Je n’ai pas d’appréhension particulière. La récupération sera importante. Lorsque l’on est en stage, on accumule les grosses journées de vélo. Cela sera un peu pareil ici"

Et la suite? "Le programme pour la suite de l’été n’est pas encore dévoilé. J’espère pouvoir encore faire une ou l’autre course importante dont une à l’étranger."