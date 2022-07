Les Nilois ont quatre points de retard sur Meux, qu’ils rencontreront dimanche. Nil a joué trois matches de moins que Meux. Compte tenu des blessures et autres complications que le club a connues cette saison, le classement est plus qu’honorable: " On sait que nous ne pourrons plus revendiquer le titre qui était notre objectif en début de saison, explique Benoît Marchal. Nous n’allons pas baisser les bras pour autant. L’objectif est de se battre pour gagner chaque rencontre et de terminer le plus haut possible ".

Pas d’objectif de place

La troisième place ouvre la possibilité de disputer le tour final avec les deuxièmes et troisièmes des trois séries de promotion et les neuvièmes de nationale 3A et B: " Nous ne nous fixons pas d’objectif en termes de place. Cédric Sauvenière et Jonathan Simon ne seront plus des nôtres cette saison. Nous sommes quatre du noyau de base. Michaël Gelders s’alignera lorsqu’il est disponible. S’il ne l’est pas, c’est un joueur de régionale 3 qui viendra compléter l’équipe. Cela se fera en fonction du calendrier de son équipe ".

Ce jeudi, Nil-Saint-Vincent se déplace à Denée, lanterne rouge avec trois points si l’on fait abstraction du forfait général de Sovet.

" C’est un bon adversaire pour se remettre en jambe après plus de deux semaines d’interruption. Dans la configuration qui est la nôtre, nous devons avant tout veiller à nous imposer avant d’imaginer pouvoir prendre les trois points ".

Des solutions à la frappe en 2023

Nil-Saint-Vincent a d’ores et déjà constitué son effectif pour la saison prochaine. Lorenzo Berthels effectue son retour en provenance de Tangissart. Michaël Gelders sera intégré dans le noyau que rejoint également Florian Dhondt (La Louvière) et Michaël Denis (Purnode).

" Nous serons sans doute un peu moins puissants au tamis. Pas contre, nous aurons beaucoup de possibilités de rechange au rectangle, ce qui n’était pas le cas cette saison "

Marvyn Lelièvre ne sera plus nilois en 2023. Il veut jouer en ligue. Il a des contacts avec Saint-Marc et Saint-Denis. Restent au club de cette saison, Benoît Marchal et Kevin Duquenne.