Une journée de propagande à Tangissart, ce jeudi 21 juillet

Le club de Tangissart organise sa journée de propagande des jeux de paume ce jeudi 21 juillet sur son ballodrome. La journée débutera dès 11h par de la balle pelote assise entre les équipes de Wagnelée, La Roche et Genappe. Dans cette dernière équipe, on retrouvera d’anciens joueurs de Nationale 3 comme Patrick Hugard et Alain Vandeloise, ainsi que la famille Dessy – Patrick, Olivier et Philippe, – dès 11h. Parallèlement à cette activité, les personnes qui le souhaitent pourront s’initier à l’indiaka et à la balle pelote dès 11h30.