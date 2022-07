Ces derniers jours, le Chastrois a pris part au Tour de Slovaquie, épreuve UCI 2.1, soit le plus haut niveau possible. "C’était une course importante pour moi afin de montrer ce que je vaux sur les courses internationales car cette saison je n’y avais pas encore réussi à m’illustrer. C’était aussi l’occasion de prendre ma revanche sur la classique des Alpes où je n’étais pas aussi à l’aise que prévu en montagne."

La première étape était un contre-la-montre de 10 kilomètres. "C’était une épreuve que je redoutais, n’ayant pas de vélo de contre-la-montre chez moi et n’ayant pas eu de préparation spécifique pour cela. Mais dans un coin de ma tête, je savais que la gestion de l’effort est un de mes atouts et que j’avais la puissance nécessaire pour bien faire. J’ai finalement eu un vélo à prêter, certes pas adapté et sur lequel je n’avais jamais roulé. Finalement, je me suis senti super bien et j’ai même dépassé un coureur parti une minute devant moi. Malheureusement, dans les derniers virages, j’ai connu le même scénario qu’à Sirault l’an dernier: je ne prends pas le bon chemin et je perds une vingtaine de secondes. Ce qui ruine mes ambitions de bon résultat et surtout de précieuses secondes pour le classement général."

Oscar finira finalement 31.

La deuxième étape lui convenait, avec de nombreuses bosses, mais à nouveau il a manqué de chance. "Lors des premiers kilomètres, je suis pris dans une chute qui me fera perdre quelques centaines de mètres sur le peloton. Au bout d’un gros effort, je recolle finalement au pied de la première difficulté. Trop tard, la bonne échappée s’était envolée et je me retrouve piégé dans le peloton. Ayant un coéquipier à l’avant, je ne peux donc pas prendre le risque de ramener le peloton. Frustré, j’avais des fourmis dans les jambes et sautais dans tous les coups jusqu’à tenter une ultime contre-attaque dans les dix derniers kilomètres."

Finalement repris juste avant la flamme rouge, complètement cuit, Oscar ira quand même jouer des coudes dans le sprint massif, ce qui n’est pas dans ses habitudes, et ira chercher la 19e place en se promettant de faire mieux le lendemain.

La dernière étape était l’étape reine de ce petit tour avec près de 2000m de dénivelé. "Dès le premier col, le maillot jaune s’envole et j’imprime un tempo dans le peloton pour tenter de ramener mon leader dessus. Un effort qui se fera sentir pour le reste de la course mais au moins nous ne sommes plus qu’une quinzaine, à ce moment-là."

À six secondes du maillot blanc de meilleur jeune

La suite? Oscar s’accrocherai au mental et se sentira finalement de mieux en mieux. "Dans la dernière côte, je tente même ma chance en costaud, accompagné de trois coureurs. Malheureusement, une mauvaise entente fera qu’on sera vite repris par ce qu’il reste du peloton. Je ressortirai finalement une dernière fois en puissance sur la plat et cette fois c’est la bonne. Je prendrai la 8eplace de la course et me classerai à la 13eplace au général, à 15 secondes du top 10, et surtout deuxième à six secondes du maillot blanc de meilleur jeune. Une petite déception donc en sachant que sans l’erreur de parcours commise à la première étape c’était dans la poche. Mais je sors finalement plus que satisfait de ce tour qui j’espère m’ouvrira d’autres belles perspectives pour la suite…"