Florian Dhondt fera son retour à la "maison", à Nil-Saint-Vincent, la saison prochaine

Florian Dhondt habite Lillois. Il a 19 ans. Il est un des rares jeunes du Brabant wallon à s’illustrer sur les ballodromes. Très jeune, lorsqu’il était pupille, il était sélectionné en équipe nationale. " Mais, je n’ai jamais joué sur la Grand-Place de Bruxelles. Les jeunes n’y étaient alors pas invités. J’espère y aller un jour en catégorie adulte" , lance-t-il. Il veut en effet jouer le plus haut possible. " Je joue actuellement en Pr omotion à Mont-Sainte-Aldegonde. Pour évoluer plus haut, je dois gagner en maturité. Je suis venu voir le match de Nationale 2 entre Genappe et Sirault, ce dimanche. C’est solide", indique-t-il.