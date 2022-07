D3A ACFF: Jérôme Terwagne, le nouvel entraîneur de la RASJodoigne, est un admirateur de Guardiola (vidéo)

En lisant entre les lignes, le comité du club n’a plus misé sur un entraîneur expérimenté de nationale comme l’étaient Fabrice Silvagni et Christophe Kinet ces dernières saisons pour faire confiance "à un jeune T1 ayant une vision et une expérience moderne du football." Rencontre avec Jérôme Terwagne, le nouveau T1 de la Cabouse.

Jérôme Terwagne, quel genre d’entraîneur êtes-vous?

Je possède une personnalité assez forte. Je suis un passionné, un amoureux du beau football, un admirateur de Guardiola et des principes de jeu qu’il a instaurés à Manchester City, le Bayern et Barcelone. Ma vision du foot est proche de la sienne.

Vous avez été scout pour le FC Bruges et T1 des élites U 16 du Standard ces dernières saisons. Entraîner une équipe en nationale est nouveau pour vous?

Je me suis bien plu au Standard qui a fait de l’intégration des jeunes son cheval de bataille. J’ai travaillé avec des jeunes comme Epolo, Poitoux, Ghalidi, Noubi ou Canak qui sont maintenant intégrés au noyau A. C’est un plaisir de les voir percer de la sorte. Après avoir fait le tour en provinciales, j’ai appris une autre manière de travailler avec des jeunes élites au Standard. J’ai vu beaucoup de choses qui me permettent maintenant de prendre du recul face à de nombreux paramètres. Je pense que c’est le bon moment de faire le pas et de me retrouver chez les adultes où règne un juste milieu entre le travail, le football et la vie familiale car je ne cache pas avoir été peu à la maison ces dernières saisons.

Vous succédez à un monument comme Christophe Kinet. Lourde succession…

C’est plutôt une fierté d’avoir reçu la confiance des dirigeants. Je sais que le comité a effectué un travail de recrutement assez poussé et c’est maintenant à moi d’être à la hauteur d’une personnalité comme Christophe Kinet qui était appréciée de tous.

Connaissiez-vous Jodoigne avant d’y poser votre candidature?

Je n’habite pas très loin, à Fernelmont, et je me suis déjà rendu au club pour y donner des cours pour l’ACFF. Je connais les installations et j’ai suivi le club de loin ces dernières années. Il y a trois ans, lorsque Jodoigne est monté en nationale, j’avais déjà rencontré le président et Frédéric Peeters. Le feeling était bon et cela s’est confirmé puisqu’ils m’ont fait confiance. Le club a la tête bien sur les épaules et possède un esprit familial mais structure et rigueur sont là aussi, ce qui est indispensable en nationale.

Le club reste sur une bonne saison en D3 amateurs. Qu’attendez-vous de la prochaine?

On n’a pas parlé des ambitions. On évaluera ça de jour en jour.

Connaissez-vous la D3A dans laquelle le club a été versé?

J’ai vu quelques matches du côté d’Aische où j’ai pas mal de connaissances. J’ai aussi déjà rencontré des équipes comme Onhaye, Couvin ou Tamines. La 3A est une belle série avec pas mal d’équipes ambitieuses.

Hier soir, vous avez dispensé votre premier entraînement à un noyau déjà constitué. N’est-ce pas une difficulté supplémentaire?

Il faut faire avec la situation du moment, à savoir un staff, un groupe et une structure déjà en place. Il est toujours plus facile de connaître un groupe afin d’en évaluer ses forces et faiblesses mais c’est un nouveau départ pour tout le monde et j’aime les challenges, en sachant que la première priorité se situera au niveau de l’observation et l’intégration.

Que peut-on vous souhaiter pour cette saison. Et les suivantes…

Une intégration rapide à tous les niveaux, amener mes principes de jeu puis, avec ce que j’aurai en mains, rendre l’équipe la plus compétitive possible.