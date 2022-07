D2 ACFF: les joueurs de Tubize-Braine ont retrouvé les terrains d'entraînement

Si les deux dernières semaines de repos ont été mises à profit par le comité pour confirmer et prolonger un grand nombre de joueurs du noyau (Michel, Migliore, Patris, Van Onsem, El Omari, Giusto, Mukendi, Van Gestel, De Bie, Debauque, Djeumen, Aarab, Taroli, Garlito et Lkoutbi), c’est donc avec un groupe au grand complet que Mohamed Bouhmidi, le coach des Blanc et Or, a dirigé la première séance de l’année vendredi dernier. Un réel plaisir pour le tacticien de retrouver ses hommes, à l’aube d’une saison qu’il espère aussi riche que la précédente. " La reprise, ce sont les meilleurs moments de l’année. Il fait beau, les joueurs sont contents de se revoir, on reçoit les nouveaux équipements et tout le monde joue! On s’était quitté il y a peu mais on ressent vraiment un grand plaisir pour chacun d’être de retour. Le noyau reste identique à quasi 80%, ce qui facilite une reprise. Les nouveaux s’intègrent parfaitement, l’enthousiasme est au rendez-vous. C’est de très bon augure."

Le programme de cette reprise est bien défini. Si cette première semaine est consacrée à réhabituer les organismes, surtout par les chaleurs actuelles, la RUTB affrontera déjà les Francs Borains ce mercredi soir, avant de partir, dès vendredi, en stage du côté d’Houffalize, avec au programme une rencontre face au FC Liège, samedi soir. Pour la suite de sa préparation, la RUTB affrontera Aische le jeudi 28 juillet, avant son premier match officiel en coupe de Belgique le 5 août.

Côté effectif, Mohamed Bouhmidi ne déplore aucune blessure. Il est d’ailleurs plutôt satisfait de l’état de forme de ses joueurs, qui ont tous, brillamment, réussi les tests physiques. " On a fait les tests VMA samedi et nous avons été plus qu’agréablement surpris par le niveau. Les joueurs ont tous bien suivi leur programme et ces efforts paient déjà! Le fait que leur forme physique soit déjà là, nous permet de nous concentrer sur d’autres points dans cette préparation, mais cela révèle surtout la mentalité et l’implication que les joueurs ont, et ce dès la première semaine. "