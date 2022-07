Un très bon cru 2022 pour le tournoi du Parival

" C’est une vraie réussite grâce au temps aussi. L’année passée avec les inondations c’était la catastrophe. Il a fallu trouver des solutions de secours en dernière minute et les têtes n’étaient pas forcément à ça. Cette fois-ci, l’ambiance est totalement différente. C’est que du plaisir."

Un succès qui s’explique aussi par la bonne réputation du tournoi et du club. "Ça se répète d’année en année. Les gens aiment bien venir ici, on a beaucoup de chance. Il faut dire qu’on est bien situé et on est un club familial donc on fait en sorte que les gens se sentent à l’aise" , explique le gérant du Parival Yves Vanderlinden.

Le sourire aux lèvres, il nous confie son bonheur de voir évoluer les jeunes du club dans le tournoi.

"C’est très chouette de voir des enfants qu’on a vu à 5 ou 6 ans commencer ici et qui sont maintenant en Messieurs 1. Nos jeunes de l’école de tennis participent bien évidemment et c’est gratifiant de les voir évoluer et aller loin dans la compétition."

La fratrie Nuyts en phase finale

Les tournois du TC Parival, ce sont aussi de belles histoires. Parmi elles, on retrouve celle de la famille Nuyts. Le père, Arnaud, accompagne ses trois fils dans la compétition et les suit dans leurs parcours sportifs. "Ils ont tous commencé à jouer quand ils avaient 3 ans. À la maison, il n’y a qu’un seul sujet de conversation, c’est le tennis."

Tous les trois jouent dans leur catégorie respective et se sont hissés en phase finale du tournoi rixensartois. Samuel (14 ans) a atteint la finale comme son frère Elliot (12 ans). Mais la compétition a aussi été marquée par le plus grand, Joshua (17 ans), évoluant en -15/2, qui s’est imposé en quart de finale contre un joueur A au bout d’un match haletant.

La compétition s’est ensuite arrêtée pour lui après une défaite de justesse contre Martin Katz, finaliste juniors du double à Roland-Garros 2021.

Mais pas de quoi décevoir le jeune joueur, qui consacre une année entière à faire évoluer son jeu après avoir terminé ses études secondaires. "Maintenant j’ai beaucoup de temps pour moi et je vais le consacrer à m’améliorer au maximum. On est une famille très axée sur le sport, mes petits frères jouent aussi au tennis donc je suis dans de bonnes dispositions pour évoluer."

À noter que Joshua a déjà remporté un premier tournoi début juillet au Tennis Club du Parc. Si tout se passe bien, son avenir dans le milieu compétitif du tennis s’annonce radieux.