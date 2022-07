Côté parcours, pour ceux qui connaissent, aucune surprise puisque le tracé n’a jamais changé tout au long de ces années. Un départ depuis la place de Plancenoit, avec une légère montée en pavés, avant d’emprunter les chemins de campagne qui ont connu la bataille de Waterloo. Petit passage par Fichermont et retour sur Plancenoit avec un tracé qui, s’il n’est pas trop sélectif, alterne néanmoins quelques belles petites montées ou longs faux plat.

Chez les messieurs, la victoire va se jouer au sprint, avec Alexis Matthys qui devance Victor Terrier du RCB et Dorian Moureau.

Du côté des féminines, c’est Elodie Dancette qui l’emporte.

"Je ne connaissais pas l’épreuve, indique la lauréate. Nous étions plusieurs membres de mon club du Cepal, tout comme ceux du RCB d’ailleurs, car la course comptait pour notre challenge de régularité. Au final, j’ai apprécié le parcours et pour ma part, cela n’a pas été trop compliqué car il n’y avait pas de fortes concurrences chez les dames. Je ne dis pas pour autant que j’ai couru tranquillement, et au final, la victoire fait plaisir."

Alors qu’elle s’était tournée vers le trail et les longues distances, la Bruxelloise a décidé en 2022 de revenir vers le plus court.

"J’avais juste l’envie personnellement de regagner un peu de vitesse. Après pas mal de long, dont un dernier ultra que je n’ai pas terminé, j’ai planifié des épreuves plus courtes. Je fais donc quelques courses en Brabant wallon cette saison, sans pour autant avoir de réel objectif si ce n’est de me faire plaisir. On devrait donc encore me revoir sur ce genre de compétitions cette saison."

Derrière Elodie Dancette, on retrouve deux de ses équipiers du Cepal: Dorota Kosinska et Sandra Haulait.