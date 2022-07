C’est sous une chaleur étouffante que vingt-quatre Brainois ont repris le chemin des entraînements, ce lundi, sur le coup de 19h30. "Nous avions fait trois séances fin juin et les joueurs ont envie de reprendre après l’année Covid et après avoir terminé le championnat depuis déjà deux mois, indique le coach, Olivier Suray. On n’a pas spécialement dû s’adapter à la chaleur car il y a pas mal d’ombre sur le terrain par rapport à l’après-midi, mais cela reste compliqué car il s’agit d’une reprise et il faut travailler. Du coup, on s’adaptera au fur et à mesure en fonction de la fatigue."

Teirlinckx, Roman (absents) ou Wallaert (blessé) n’ont pas participé à cette première séance. "On fait d’abord du toucher de ballon afin que le corps et les chevilles retrouvent du mouvement. Après, on se sépare en deux groupes car c’est impossible avec autant de joueurs. Les uns travaillent la possession pendant que d’autres font du physique et puis on switch le lendemain avec Pascal (Vincken, le nouveau T2, NDLR). Il y a d’ailleurs cette volonté de scinder des séances spécifiques attaque-défense cette saison."

Olivier Suray, le T1 brainois. ©ÉdA

Il sera aussi question de la recherche d’automatismes vu les nombreux changements intervenus au sein du noyau. "On n’a pas spécialement l’occasion de faire un stage car les matches officiels vont très vite se présenter, mais on devra faire en sorte que les gens se connaissent sur et en dehors du terrain. Belœil sera là très vite et que dire d’un championnat de D3 très relevé dans lequel aucun match ne sera facile."

Le groupe s’entraîne encore ce mardi et ce mercredi soir avant de bénéficier de deux jours de repos, ce jeudi et ce vendredi.

Une seule joute amicale contre la P2 de Waterloo est pour l’instant fixée au jeudi 28 juillet à 19h30) puisque les matches face à Perwez ou La Louvière Centre ont été annulés. "Ces annulations ont perturbé notre planning déjà établi, c’est pourquoi on recherche un amical pour ce samedi ou ce dimanche" , signale le directeur sportif, Henri Pensis.

La suite de la préparation dépendra aussi du parcours en Coupe de Belgique que les Jaune et Bleu entameront dès le dimanche 31 juillet à 16h face à Belœil, formation de P1 Hainaut qui vise la montée en D3.