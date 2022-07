GENAPPE : Thomas Leturcq, David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Manu Scaillet (6-4 Nicolas Dumont), Cédric Bosse.

SIRAULT : Kevin Bouchat, Terry Botquin, Maxence Bouchat, Virgile et Florent Verset.

On a vécu à Genappe dimanche le même scénario que la veille en coupe de Belgique. Thieulain avait mené 5-1 samedi avant de perdre 6-7 contre Kerksken. Dimanche, Genappe a mené 6-2 et 40-15 avant de complètement s’effondrer dans tous les domaines du jeu. Cédric Bosse livrait trois mauvaises à 6-2 et 40-15 alors qu’il avait bien frappé jusque-là. On ne le savait pas alors mais le match venait de basculer. Si Sirault s’était montré fort imprécis jusque-là tant au rectangle qu’au tamis, c’était ensuite le cas de Genappe qui multipliait les interventions malheureuses, voire maladroites.

Manu Scaillet, qui avait débuté le match au grand-milieu, n’y était pas. Il était remplacé par Nicolas Dumont mais cela ne modifiait pas la physionomie de la rencontre: " Nous avons commis beaucoup d’erreurs en début de rencontre. À 6-2, cela s’est complètement inversé. C’est alors Genappe qui a multiplié les fautes ", analysait Jacky Genbauffe, dirigeant de Sirault.

Maxence Bouchat livrait un bon match chez les visiteurs: " J’ai pourtant mal à l’épaule. Je suis agent de sécurité dans les festivals. Aux Ardentes à Liège et encore à Dour ce samedi, cela a été difficile avec des jets de barrière Nadar ", signalait-il.

La situation ne s’améliorait pas après le repos à Genappe. Cédric Bosse reprenait en livrant mauvaises à 40 partout (6-8). En face, Virgile Verset retrouvait son efficacité au rectangle ce qui n’était pas le cas de son frère Florent au fond.

Mais à Genappe, la frappe se déglinguait complètement après le repos. Cédric Bosse multipliait les rechas fautifs avant de terminer la rencontre à corde. Sirault alignait dix jeux d’affilée pour conclure à 7-13, un scénario incroyable.

"Qu’est ce que je peux dire après cela. Nous n’avons plus respecté les limites du jeu" , observait Nicolas Dupont. Genappe a manqué d’âme et de moral: " Si nous avions mené 7-2, la rencontre aurait été toute autre ", observait Jean-Marie Dupont, le secrétaire de Genappe.

Hector Tubiermont était abattu: " C’est catastrophique de perdre un match ainsi. Il n’y a pas un joueur pour relever l’autre ", indiquait-il