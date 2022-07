170 coureurs et environ 250 spectateurs pour les courses à Orp

" J’étais debout à six heures ce matin pour tout préparer. On a eu un peu peur avec les signaleurs mais grâce à Stéphane Decamp, un organisateur voisin, j’ai pu compter sur quinze hommes bien utiles. Au final, je n’ai eu que des félicitations, cela fait vraiment plaisir même si, pour moi, le plus important est que tout s’est déroulé sans incident."

Car sportivement, les épreuves ont été disputées et surtout, les coureurs ont répondu présents. "J’ai eu ce dimanche 170 participants, c’est le meilleur chiffre des trois courses de 2022. Au total, la commune d’Orp-Jauche a accueilli quasiment 500 coureurs avec ces organisations, ce qui est remarquable. On a donné un peu d’animations, et c’est aussi le but! Ce dimanche, nous avons pu compter sur environ 250 spectateurs le long des routes, cela fait plaisir. Et puis on a eu droit à de beaux vainqueurs, dont le Wavrien Marc Tabourdon, ce qui est toujours plaisant d’avoir un coureur local qui s’impose."

À présent, Jean-Paul va retrousser ses manches pour venir en aide aux organisateurs des courses à Jauche, fin du mois d’août. Grâce à son implication, les courses qui n’avaient plus eu lieu ces dernières années, seront à nouveau organisées en 2022.