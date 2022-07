Thibault De Rijdt sur le podium en Espagne

La course était d’un niveau très élevé. Thibault De Rijdt s’était bien préparé: " J’ai participé à un quart en Belgique et à une semi-distance à Lievegem ".

Le départ était donné un peu plus tard que d’habitude: " La course se déroulait au pays Basque. Elle a démarré à 8h30 de manière à ne pas courir sous la chaleur l’après-midi mais plutôt en début de soirée ".

La natation se passait dans le lac de Landa: " Nous avons pu y bénéficier de la fraîcheur. J’ai nagé en 1h 05min avant d’enfourcher le vélo pour 180 km , lance Thibault De Rijdt. Le circuit vélo était assez rapide, avec pas mal de ravito. Après 105 km de course, un concurrent s’est rabattu devant moi. J’ai écopé de cinq minutes de pénalité pour drafting. J’ai néanmoins remonté pas mal de concurrents sans savoir quelle position j’occupais ".

65eplace sur 1500 partants

La course à pied se déroulait au centre-ville dans une grosse ambiance: " Il y avait quatre tours de 10,5 km. J’ai passé les deux premiers tours à un bon rythme, en gardant des ressources pour pouvoir terminer en force alors que d’autres lâchent dans les derniers kilomètres. En gérant ainsi ma course, cela m’a permis de reprendre beaucoup de temps et aussi de dépasser le troisième de ma catégorie après 32 km de course. J’ai terminé à la troisième place des 25-29 ans. Si la course avait duré trois minutes de plus, j’aurais pu rejoindre le premier ", dit-il sans le moindre regret.

Thibault De Rijdt a terminé à la 65eplace sur les 1500 athlètes présents au départ de l’épreuve.

" Je suis très satisfait de cette troisième place ".

Le prochain objectif sera le triathlon d’Eupen, le 7 août et ensuite le championnat de Belgique de Swimrun qui se déroule fin août à Robertville.

" Il s’agit d’une course par deux au cours de laquelle on alterne trail et natation dans la nature. Les deux athlètes doivent rester ensemble. Je le ferai avec mon frère Mathieu. Nous avons à peu près le même niveau ".