Alignés en MX2, les deux frangins bruxellois âgés de 15 ans sont prêts pour cette nouvelle étape.

"Ce n’est pas la même cour que le championnat d’Europe auquel ils ont l’habitude participer, ils vont être opposés aux meilleurs pilotes mondiaux mais je ne ressens pas plus de stress de leur côté. À 15 ans, ils sont déjà un peu rodés à ce genre de rendez-vous, ils seront peut-être un peu impressionnés mais cela ne devrait pas les perturber plus que ça" , nous confie Rafael Coenen, leur papa et entraîneur.

Faire de la moto leur métier

Un événement que les deux frères attendent depuis un petit temps déjà. "Ça fait un an ou deux qu’ils veulent faire de la moto leur métier. Ils sont assez concentrés, studieux et organisés pour le devenir."

Partager ce premier Mondial à deux est évidemment quelque chose de très particulier pour Lucas et Sacha. Deux frères qui se complètent à merveille.

" Au fil des années, ils ont appris à se soutenir et à s’entraider. Lucas est un peu plus rêveur et ne prend pas toujours la préparation au sérieux, ce que Sacha fait, en préparant pour les deux. Par contre, Lucas est moins stressé, ce qui aide aussi son frère en course. Ils se complètent très bien."

Rafael, lui, doit jongler entre son rôle de papa et celui d’entraîneur.

" C’est un boulot à part entière. Par contre, c’est vrai que c’est assez compliqué d’être à la fois l’entraîneur et le papa. Cela cause quelques petites frictions, notamment en pleine période d’adolescence. Mais c’est surtout une fierté de les voir évoluer dans cette passion que nous avons en commun."

En République tchèque, Sacha et Lucas afficheront certaines ambitions pour leur premier Mondial.

"Ils ont vraiment franchi un cap depuis deux ans. Ce week-end, l’ambition sera au minimum un Top 10. Un podium serait un résultat fantastique mais nous sommes conscients que nous ne disposons pas du même matériel que les prétendants au Top 10 mondial. Mais je sais aussi qu’avec Sacha et Lucas, tout est possible."