Une première expérience de beach tennis à Genappe

Les deux tournois de beach tennis qui étaient organisés le week-end dernier auraient mérité de recevoir plus de succès. " Nous avons eu les flyers pour la promotion de l’activité très tard. Je ne savais pas non plus, lorsque nous avons décidé de la date du beach tennis en février dernier, que Christophe Cambier, gérant de la cafétéria du complexe sportif, se marierait ce 9 juillet. Ce qui a empêché quelques sportifs de nous rejoindre ", signal encore notre interlocuteur.

Quelques différences avec le tennis

Deux tournois étaient donc organisés durant tout le week-end. Le samedi était réservé à l’initiation et à un tournoi pour débutants, sous la conduite de Cindy Mertens, championne de Belgique en titre, et Evelien Van Der Spigel. Toutes deux sont membres de l’équipe nationale et membres de la Flanders Beach Tennis. " Je me suis associé avec la fédération pour cette organisation" , précise Olivier Mainfroid. Les participants ont, pour la plupart, découvert la discipline. " Le beach tennis se joue en deux sets de six jeux. Ici à Genappe, on joue en un set et en neuf jeux. Contrairement au tennis, il n’y a pas de deuxième service ni d’avantage à 40 partout ", explique Cindy Mertens.

Six équipes de deux joueurs étaient présentes samedi. Il n’y a pas eu plus de monde le dimanche. " La semaine précédant le tournoi de Genappe, une compétition internationale se déroulait à Barcelone. Plusieurs joueurs y ont été bloqués en quarantaine ", indique Cindy Mertens.