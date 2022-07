Les amateurs à Orp, ce dimanche

La première course prendra son envol à 13 heures avec les masters B, C et D qui vont parcourir entre 10 et 12 tours selon la catégorie avant que les élites 3 et les masters A ne s’élancent à 15 heures pour 14 boucles, soit un total de 81,2 kilomètres.

Infos: Jean-Paul Van Horenbekeau 0473 697928