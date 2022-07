Le Wavrien Jérémie Beghin, du Triathlon Team Braine, a terminé un ironman

Il y a quatre ans, le Wavrien Jérémie Beghin décide de se lancer dans le triathlon pour perdre du poids. " J’ai choisi le triathlon avec l’objectif de réaliser un jour une distance ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied). C’était alors un rêve lointain. Je me suis inscrit au Triathlon Team Braine-l’Alleud (TTB). J’y suis allé progressivement. J’ai débuté par un triathlon de découverte, soit 400 m de nage, 10 km de vélo et 3 km de course à pied. Ce n’était déjà pas mal pour un débutant ", sourit-il.