Joël Mercier a remis sa démission à la fédération francophone de balle pelote

Un an plus tard, Joël Mercier démissionne. Il l’a annoncé lors de la réunion de l’organe d’administration lundi dernier.

Sa démission sera effective le 25 juillet prochain: " J’ai été fortement déçu par le manque d’investissement et la faible implication d’une majorité des administrateurs. À titre personnel, j’ai annulé, déplacé ou négligé des projets personnels de manière à être présent pour faire évoluer la FJPWB ou la région de Dinamo. Je me suis trop souvent senti isolé dans mes choix de priorité ", a-t-il signalé.

A deux, dimanche à Soignies

Ce manque d’implication, il l’a ressenti très tôt.

" Cela a débuté dès le mois de septembre 2021 lors de la finale des cadets à Ottignies. Je me suis retrouvé seul avec ma femme et mes deux filles pour cette organisation. Sans l’aide d’Alain et de Caroline de Moffarts, membres du comité d’Ottignies, et d’Eddy Corbisier, je ne m’en serais pas sorti. Cela s’est poursuivi. Dimanche dernier, à l’issue de la finale de la coupe de Wallonie à Soignies, nous nous sommes retrouvés à deux pour ranger les 200 chaises. Nous avons terminé à 23h30. C’est la goutte qui a fait déborder la vase ", indique-t-il.

Il s’est aussi rendu compte qu’il serait difficile de faire évoluer les structures de la fédération: " J’aurais voulu les moderniser. La fédération a beaucoup trop de comités. Il faudrait déployer une énorme quantité d’énergie pour y arriver, c’est au-delà de mes limites ".

Il s’est en fait rendu compte que la fédération est vieillissante, ancrée dans sa façon de fonctionner, sans vouloir changer quoi que ce soit.

Actif dans la cellule de formation

Joël Mercier ne quitte pas totalement le monde ballant: " Je vais démissionner aussi du comité de Dinamo par cohérence. Je ne ferai plus partie du comité de Floreffe. Par contre, je m’occuperai toujours des jeunes au club de Floreffe. Je resterai aussi impliqué dans le projet de la nouvelle balle et le projet de refonte de la base de données et de réalisation de l’application informatique. Je continuerai à apporter mon soutien à la cellule de formation des jeunes dirigée par Aurélien Bracke ", lance l’homme, très déçu.