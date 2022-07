Du haut de ses trente années, le Jogging de Plancenoit a lieu ce dimanche

L’accueil est prévu à la Maison de Tous, rue de la Bâchée 17 à Plancenoit. Le départ de la course sera donné à 10h30 devant l’école sur la Place de Plancenoit et l’arrivée a lieu à la Maison de Tous. Un ravitaillement est prévu à la mi-course et à l’arrivée. Quant au parcours, sur trente années d’organisation, il n’a jamais changé. Il faut dire que les organisateurs utilisent au mieux leur magnifique région vallonnée pour passer à travers le Champ de la Bataille de Waterloo mais aussi sur les chemins de campagne, comprenant 151m de dénivelé positif, avec quelques routes en pavés, de terres et asphaltées.

Information importante, le dossard à puce du Challenge du BW est à utiliser. Pour ceux qui n’en possèdent pas, ils en recevront un.

Pour de plus d’infos: contacter Valerie Cousens au 0475 201570.