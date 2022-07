Deux Brabançons veulent progresser dans le trial, cette discipline où il faut gérer le stress

À côté de cela, on retrouve de temps à autre des vététistes qui font de la descente. Mais, une branche de ce sport qui est bien moins connue, alors qu’elle est très spectaculaire, c’est le trial. Avec son vélo, il s’agit de réaliser des franchissements d’obstacles ou des passages de zones en milieu naturel ou artificiel, sans mettre de pied au sol (ou le moins possible).

- ©ÉdA

Actuellement, deux jeunes Brabançons wallons sont repris par la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles pour prendre part au Trophée de France des Jeunes Vététistes (TFJV) où les participants devront, entre autres, faire du trial. Ce mercredi, ils étaient donc présents pour travailler cette discipline qui, il faut bien l’avouer, est le point faible de la délégation. On retrouvait ainsi Arthur Goossens de Grez-Doiceau (MTB Team Spirit), bien motivé à se perfectionner: "mardi soir, je suis déjà allé faire une séance d’entraînement privée avec Julien Soussigne (qui gère cela à la FCWB) et on a bossé pas mal dans son jardin qui est aménagé avec beaucoup de palettes et d’obstacles. En plus, à côté de chez lui, il y a un bois qui est parfaitement aménagé pour cela aussi. Les encadrants ont peaufiné nos positions et surtout, on a travaillé les déplacements, ce qui est le plus important dans le trial. Vu la chaleur, on a travaillé plus souvent dans le bois où il faisait plus frais."

Si les progrès sont là, la différence avec les habitués reste malgré tout importante. Le plus difficile? "Vu que je n’en avais jamais fait, ça reste compliqué avec les gros obstacles à passer en diagonale et surtout, pour gérer mon stress. En compétition, il y a aussi le silence du public (alors qu’en XC les spectateurs crient et encouragent) et puis, on doit aussi gérer le fait que le monde autour de soi nous regarde…"